Diniz revê sequência que quase o derrubou: o que mudou no São Paulo de lá para cá?

Fernando Diniz chegou a estar muito perto de deixar o São Paulo pela porta dos fundos, com uma sequência dolorida sem vitórias. Hoje, líder do Campeonato Brasileiro e um time para se inspirar, o treinador vai reencontrar os adversários de seu pior momento.

Quem olhou para o São Paulo alguns meses atrás não imaginava que o Tricolor chegaria aonde está hoje. Campeão do primeiro turno, líder do Brasileirão, melhor ataque e melhor defesa, este é o time de Fernando Diniz em janeiro de 2021. Voltando exatamente um turno no campeonato, o cenário era o oposto.

Nesta quarta-feira (6), o Tricolor encontra o Red Bull Bragantino pelo returno do Campeonato Brasileiro e, no primeiro turno, este adversário marcou o início de uma sequência em que o São Paulo ficou quatro jogos sem vitória. Neste período foram quatro empates, contra o Massa Bruta, Santos, Internacional e Coritiba.

Com a falta de resultados, Diniz balançou bastante no cargo e esteve muito próximo de deixar o São Paulo. Nos quatro meses que separam as duas sequências, muito mudou no Tricolor que, apesar de eliminações em mata-matas, vive um de seus melhores momentos nos últimos anos.

Um dos principais pontos de mudança do Tricolor é o volante Luan, que voltou a ser titular de Fernando Diniz justamente contra o Atlético-GO, primeira vitória após a sequência de empates. Com ele, o São Paulo tem mais estabilidade no meio de campo e dá menos espaços aos adversários, principalmente na entrada da área.

Além de diminuir a quantidade de "gols bobos” sofridos pelo São Paulo, a entrada do volante também teve influência nos outros jogadores do meio de campo. Igor Gomes e Gabriel Sara foram os principais beneficiados pelo companheiro e conseguiram evoluir bastante, principalmente na marcação, além de se tornarem pontos importantes para as jogadas do time.

Outro jogador que reflete a melhora do São Paulo é Brenner. Desde que o atacante ganhou sequência no time titular e mostrou bom aproveitamento na frente do gol, o Tricolor também apresentou melhores resultados.

Mas, para que estas peças pudessem funcionar, o dedo de Fernando Diniz foi bastante importante. O treinador enxergou que o esquema tático que vinha utilizando não apresentava mais bons resultados e mexeu em tudo.

Antes, o time jogava com dois pontas mais abertos e um meio campo com Tchê Tchê, que dava mais mobilidade. A boa fase vem justamente quando Luan, que dá conta da marcação, se tornou titular e a dupla de pontas se transformou em uma dupla de ataque, com Brenner acompanhado de Luciano.

Outro ponto, inclusive bastante exaltado por Diniz, é o bom ambiente do time nos bastidores. Em entrevista coletiva após a vitória contra o Goiás em jogo atrasado do primeiro turno, o treinador falou que isso é algo que quem está de fora nem sempre consegue ver, mas que está ali “Os laços que estão fortalecidos como equipe, as coisas vêm ficando cada vez mais harmoniosas, o que dá mais eficiência técnica e tática”.

Em alguns momentos, porém, é possível enxergar o bom ambiente, sim. A relação de Diniz com Luciano, que vem chamando atenção, é um bom exemplo disso.

As mudanças, porém, não vieram da noite para o dia, mas sim da necessidade, e o próprio Diniz reconhece isso. "O grande salto foi a construção nos momentos difíceis, foi um time que se mostrou muito resiliente. As porradas que sofremos não nos deixaram da mesma forma. Elas vieram e deixaram a gente diferente. É um time que colhe o que está merecendo", disse o treinador em entrevista coletiva.