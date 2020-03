São Paulo encerra discussão: é Dinizismo ou Dinizmo?

Uma dúvida gerada nos últimos dias nos torcedores do São Paulo é: é Dinizmo ou Dinizismo? O termo é uma brincadeira dos são paulinos se referindo à filosofia de trabalho de Fernando Diniz.

A discussão foi encerrada pelo próprio clube. Na manhã desta quinta-feira, 26 de março, o São Paulo publicou uma foto dos jogadores nos vestiários do Morumbi ouvindo as palavras do treinador. A legenda do post era: "Dinizismo".

O próprio Fernando Diniz falou sobre a "polêmica" de qual dos termos seria o correto. No entanto, em entrevista a 'Sportv' nesta quarta-feira, 25, ele ficou em cima do muro. "Eu acho engraçado o que está acontecendo. Nunca promovi esse tipo de assunto. Vou continuar trabalhando e vou deixar para as pessoas que criaram resolverem entre elas", falou o treinador.