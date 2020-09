Diogo Barbosa no Grêmio: quanto o Palmeiras vai ganhar?

E Diogo Barbosa deve ser anunciado a qualquer momento como novo jogador do Grêmio. O lateral-esquerdo chegou ao Palmeiras no começo de 2018 por R$ 17 milhões e foi peça importante do time que conquistou o Brasileirão em 2018, mas caiu de produção recentemente e foi para o banco de reservas com a contratação do uruguaio Matias Viña.

Como o Tricolor tem uma lacuna na posição devido as atuações fracas de Cortez nos últimos tempos - e Renato Gaúcho não vem dando oportunidades para o garoto Guilherme Guedes -, os clubes chegaram a um acordo para que o lateral fosse para o Rio Grande do Sul ser o novo reforço do Imortal.

A tendência é que Diogo Barbosa chegue para ser titular ou, pelo menos, para brigar com Cortez pela posição. O jogador de 28 anos deve ser contratado em definitivo e já foi visto no CT do Grêmio - foram vazadas fotos em que o jogador aparecia nas instalações do clube gaúcho.