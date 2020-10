Diogo Jota busca seu lugar no trio de ataque do Liverpool

Diogo Jota está em alta, tanto pelo clube como pela seleção portuguesa. Seu momento vem sendo alvo de elogios e pode levá-lo à titularidade no ataque do Liverpool para a partida desta terça-feira contra o Midtjylland.

Com Portugal, ele brilhou contra a Suécia, numa vitória em que marcou dois gols e deu uma assistência quando Cristiano Ronaldo era desfalque. Desde então, o atacante de 23 anos vem demonstrando que iniciou a temporada com nível à altura do time do Anfield.

No último jogo da Premier League, diante do Sheffield United, Klopp escalou o português entre os titulares e ele correspondeu a essa confiança com o gol da vitória. Por enquanto, Jota tem dois gols em 195 minutos com o Liverpool, números distribuídos em quatro jogos.

O jogador já está justificando os 43 milhões de euros investidos junto aos Wolverhampton Wanderers, time em que disputou três temporadas, participou de 131 partidas, marcou 44 gols e distribuiu 13 assistências, números espetaculares que o ajudaram a ser notado pelo Liverpool.

Agora, Diogo Jota pode estrear como titular na Champions League, nesta terça-feira, contra os dinamarqueses do Midtjylland. Diante do Ajax, ele foi reserva, mas sua candidatura na disputa com o trio de ataque de Klopp ganha força. O português poderá substituir Salah, Mané ou Firmino, concorrência difícil para quem chega querendo espaço no time titular.

Restam poucas horas para conhecer os onze atletas escolhidos para iniciar em campo na segunda partida da Champions 2020-21. Tudo dependerá do técnico Klopp, que elogia seu reforço da temporada desde sua estreia - confira no vídeo acima.