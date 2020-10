Revelado no Paços de Ferreira e com passagens por Atlético de Madrid e Porto, Diogo Jota deixou os Wolves após uma passagem com 131 jogos e 44 gols marcados.

De acordo com a imprensa britânica, o Liverpool desembolsou cerca de 43 milhões de euros pelo jogador de 23 anos. Confira no vídeo acima os elogios do atacante ao técnico Jürgen Klopp e seu depoimento sobre aceitar o convite do clube inglês.