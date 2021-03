Diogo Jota faz o Liverpool respirar aliviado

Este Liverpool não é o da temporada passada. Os 'reds' não têm aquela energia que mostraram e agora custa muito a eles conquistar os três pontos. A presença de Diogo Jota foi vital para somar os três pontos contra os Wolves.

O português fez a 'lei do ex' funcionar e permitiu à sua equipe respirar aliviada depois de encadear duas derrotas consecutivas, sem esquecer que ainda os perseguem os seis jogos seguidos perdendo no Anfield Road.

O jogo começou e, já aos dois minutos, Alisson, desconhecido nos últimos tempos, saiu em busca da bola e escapou de ter um pênalti apitado pelo árbitro por derrubar um adversário.

Isso fez com que o Liverpool tivesse mais dúvidas e Semedo, numa jogada mais do que marcante de Adama Traoré, esteve perto de fazer o primeiro gol. Ele chegou livre pela direita e então o goleiro ficou atento.

A partir desse momento, os 'reds' começaram a acordar e o tridente do ataque já mostrava as suas caras. Mané, aos 13', ficou sozinho contra Rui Patrício, se livrou dele, mas já era tarde e a zaga evitou o gol.

O domínio dos visitantes era evidente e os Wolves se limitavam apenas a se defender. Salah e Diogo Jota foram mais participativos e pouco antes do acréscimo veio o gol do português.

Jota fez valer a lei do ex depois de aproveitar a conexão entre Mané e o egípcio. O erro de concentração dos Wolves e o Liverpool aproveitou para abrir o placar, algo que deu muita tranquilidade a Klopp.