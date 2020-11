Diogo Jota vira e Liverpool assume a liderança

O Liverpool recebeu o West Ham neste sábado e teve que suar para vencer a partida, válida pela sétima rodada da Premier League.

Os visitantes abriram o placar ainda aos 10 minutos com gol de Fornals. Pouco antes do intervalo, Salah converteu uma cobrança de pênalti para empatar.

Na metade do segundo tempo, o técnico Jürgen Klopp tirou Jones e Firmino de campo e colocou energia renovada para os minutos finais. Shaqiri e Diogo Jota entraram, e o português não demorou para botar a bola para dentro.

Aos 79 minutos, ele teve um gol anulado pelo VAR por falta de Mané. No entanto, o gol da virada saiu em seguida. Aos 86, Diogo Jota recebeu ótimo passe de Shaquiri, ficou cara a cara com o goleiro e garantiu mais três pontos. Foi seu quarto gol com a camisa do Liverpool.

Com a vitória, o time de Klopp dorme na liderança, mas torce contra o Everton, que tem três pontos a menos e pode retomar a primeira posição em caso de vitória contra o Newcastle, nesse domingo, devido ao saldo de gols superior.