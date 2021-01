O Sport saiu de campo com derrota simples para o Palmeiras em um jogo que teve polêmica de pênalti anulado a favor dos paulistas nos acréscimos do segundo tempo.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Augusto Caldas. O diretor do clube reclamou das decisões da arbitragem após a partida, que deixa o Leão da Ilha com 32 pontos e ocupando a 14ª posição.