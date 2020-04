Diretor da FIFA diz que "a janela não vai estar aberta em 1° de julho"

Uma das incertezas causadas pela paralisação do futebol diante do coronavírus envolve a abertura do mercado do futebol. O assunto foi abordado pelo espanhol Emilio García Silvero, diretor jurídico da Fifa, em entrevista à rádio Cadena Cope.

"A FIFA não pode estender os contratos além de 30 de junho, mas as janelas de transferências não serão as mesmas e os jogadores não poderão ser registados em 1° de julho, pois o mercado não vai estar aberto", afirmou.

"Se um empréstimo termina em 30 de junho, o jogador, teoricamente, deveria voltar ao seu clube, mas a janela de inscrição não estaria aberta, então o registro não seria tramitado", ressaltou o diretor jurídico.

"Pode haver várias janelas. Dependerá do início e do fim de cada competição. A ideia é que as janelas terminem pouco antes", projetou o espanhol.

García Silvero concluiu falando sobre o adiamento da alteração da disputa do Mundial de Clubes: "O novo formato do Campeonato do Mundo de Clubes teve de ser adiado. Ainda estamos vendo a data".