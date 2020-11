Diretor esportivo do RB Salzburg vê Haaland... no Liverpool!

Erling Haaland não tem limites. Depois de marcar 44 gols entre RB Salzburg e Borussia Dortmund na última temporada, o norueguês continua a devorar o gol adversário e já soma oito gols em nove jogos.

A equipe alemã pagou uma quantia de cerca de 45 milhões de euros entre o salário e os bônus por Haaland, mas o mundo do futebol agora se questiona qual será o próximo passo. O próprio Borussia entende que atua como uma escada para um jogador com rumo certo aos gigantes da Europa.

Muito se tem falado sobre o Real Madrid ou o Manchester United como seus destinos futuros, mas em seu entorno não está nada claro. O exemplo é dado por Christoph Freund, diretor esportivo do Red Bull Salzburg, que vendeu Haaland para o Borussia.

Em uma conversa com Lothar Matthäus sobre o programa 'Sky90' do 'Sky Sport', o gerente do clube austríaco deu dicas sobre qual será a próxima equipe de Haaland depois da equipe alemã.

Matthäus listou uma lista de destinos possíveis e pronunciou o nome do Liverpool. Nesse momento, Freund disse claramente: "Ele vai acabar lá. Não tem nada a ver com os próximos movimentos de Haaland, mas eles têm um bom relacionamento e ele sabe o que esperar".

“Erling realmente nos impressionou. Nossas conversas com o Dortmund foram breves. Eles nos disseram que haviam chegado a um acordo com ele. Não tivemos muita influência nisso, tudo funcionou bem. Muitos clubes se interessaram e entraram em contato. No fim, foi uma decisão do jogador”, contou sobre a saída de Haaland de Salzburgo.

"Ele pode jogar em todos os clubes do mundo. Com sua mentalidade, sua vontade e a confiança que tem em si mesmo, ele pode deixar sua marca nos próximos dez anos", acrescentou o diretor esportivo de Salzburgo.