Diretoria vê elenco 'mordido' com cobranças e espera resposta no campo

Se o Flamengo vive um momento de grande pressão pelos recentes resultados ruins, por outro lado, tem sido beneficiado também com a falta de vitórias do líder São Paulo. O Rubro-Negro entra em campo nesta segunda-feira (18), diante do Goiás, com a chance de ficar há cinco pontos do Tricolor Paulista com mais um jogo a menos e um confronto direto.

Há três jogos sem vitórias, o ambiente no Ninho do Urubu ficou bem pesado na última semana. Além da possibilidade de demissão de Rogério Ceni, torcedores foram na porta do CT e fizeram forte protesto no momento em que os jogadores chegavam para treinar. Em entrevista coletiva depois do ocorrido, Gabigol chegou a dizer que não gostou da forma que protestaram.

"Se me perguntar se acho certo. Não, não acho certo. Eles vieram aqui, não foi algo tão pacífico porque fiquei sabendo que amassaram o carro de uns jogadores aí. Mas a cobrança em rede social, estádio, quando vem aqui numa boa sim, eles têm razão".

Segundo apuração do portal 'Goal', apesar do clima tenso no início da semana, os dirigentes estão enxergando os jogadores "mordidos" para o restante do Campeonato Brasileiro. Há expectativa, no entanto, que essa resposta se confirme dentro de campo, diante do Goiás.

O mesmo é esperado sobre os treinamentos de Rogério Ceni, que são elogiados publicamente por alguns jogadores e dirigentes. O grande problema é, que apesar dos elogios, o grupo não tem conseguido colocar em prática durante os jogos. A diretoria ainda não identificou os motivos de isso estar acontecendo.

Durante a semana, Ceni fez alguns testes na equipe, entre eles Willian Arão de zagueiro. Apesar do fato não agradar alguns membros da diretoria, Ceni tem liberdade para fazer as escolhas, mas precisa entregar o resultado no campo. Há quem duvide que ele vá iniciar a partida com o volante na zaga.

Com a pressão pelos resultados, o presidente Rodolfo Landim embarcou junto com a delegação para Goiânia. De lá, o Flamengo parte para Brasília, onde encara o Palmeiras na quinta-feira (21) e em seguida vai para Curitiba, onde encara o Athlético-PR no domingo (24).

Mas para pensar na sequência, Rogério Ceni vai precisar do resultado nesta noite. Um novo revés deixaria o treinador em situação mais delicada e aumentaria o discurso de quem já o quer fora do Flamengo.