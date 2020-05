Dirigente diz que Yaya Touré "só jogaria pelo Botafogo"

Depois de Honda, Yaya Touré foi um dos novos reforços excêntricos pensado pela diretoria do Botafogo, que ainda não desistiu de buscar o marfinense.

Em entrevista a 'UOL', Carlos Augusto Montenegro, mostrou confiança na chance de contar com o futebol do volante de 26 anos. Segundo o membro do comitê executivo do clube, o jogador tem uma admiração especial pelo Brasil e específica pelo Botafogo.

"Desde que surgiram essas conversas malucas por aí, entramos em contato com o Yaya. O próprio jogador nos disse que o sonho dele é encerrar a carreira no Brasil, país que ele é muito fã. E disse com todas as letras que ficou apaixonado pelo clube e que no Brasil só jogaria pelo Botafogo. A torcida o encantou, ele foi estudar nossa história e ficou apaixonado também", contou Montenegro a 'UOL Esporte'.

Segundo o portal, o principal problema nas primeiras tentativas foi com os três filhos de Yaya, que estavam em meio ao ano letivo até o fim de maio. Assim, uma transferência depois disso seria vista com bons olhos pelo jogador. Mas as tratativas foram paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus.