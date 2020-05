"Disse a Mou que ocuparia seu lugar no Real Madrid e no fim das contas..."

José Mourinho aceitou o desafio de administrar o Tottenham depois que o clube inglês demitiu Mauricio Pochettino para o desgosto dos torcedores e de alguns jogadores.

Em uma entrevista no 'The Guardian', o técnico argentino confessou que via Mourinho no Real Madrid e que ele seria o único a assumir o seu lugar no futuro.

"Via Mourinho no Real e disse a ele: 'talvez um dia eu ocupe o seu lugar no Real Madrid.' Veja como a vida muda. Ele ocupou o meu no Tottenham", disse ele.

Pochettino estava feliz pelo treinador português e por sua chegada ao Tottenham, a quem ele deseja o melhor. No futuro, o argentino está aberto a tudo, mas é verdade que ele prefere a Premier League.

"Adoramos a Inglaterra e a Premier League. Ainda acho que a Premier é a melhor liga do mundo e pode ser minha prioridade, mas não estou fechado para mudar para outro país. No momento, minha ideia é ficar aqui", concluiu.

Em relação à pandemia e ao retorno ao futebol, Pochettino disse que é preciso ser corajoso e enfrentar a situação porque "o futebol é a felicidade do povo": "Será um esforço enorme para os jogadores e a equipe, mas é semelhante ao esforço das pessoas que trabalham".