"Disseram que eu era velho e não estava à altura do clube"

A saída de Luis Suárez do Barcelona é algo difícil do torcedor 'culé' assimilar. O uruguaio trocou a Cidade Condal por Madrid e vai brilhando no Atlético.

Em mais de uma ocasião o jogador mostrou toda a sua mágoa com o clube azulgrana, e nas declarações a 'France Football', não foi diferente: "Me disseram que eu estava velho e não poderia mais jogar em alto nível por um clube com a grandeza do Barça".

"Acho que eu merecia algum respeito, me dizerem que não me queriam mais. Foi uma decisão que eu não pude evitar. Senti que não estavam mais contando comigo", completou.

"Se eu não tivesse feito nada em um clube como o Barça por três ou quatro temporadas, eu teria entendido. Mas, todos os anos no Barça, marquei mais de 20 gols por temporada. Sempre tive boas estatísticas, atrás apenas do Leo. Eu joguei por seis anos no Barça mantendo um certo nível e vivendo à altura do que se esperava de mim", se defendeu o uruguaio.

O uruguaio mostrou que ainda está muito magoado com o conjunto 'culé': "O Barça me expulsou, eles me disseram que não estavam mais contando comigo. Depois disso, coube a mim, não foi o clube que decidiu. Uma coisa é quando você ainda tem vários anos de contrato e o clube quer vender você, mas então o clube me disse que de qualquer forma eles não estavam contando comigo. Eles simplesmente não me queriam mais", completou.

"Mas é preciso ver também o lado positivo: eu não ia ser feliz onde as pessoas não me queriam mais. Agora minha família sente que eu estou feliz e isso é o principal", concluiu.