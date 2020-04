Distância de segurança, pequenos grupos... e um andaime!

O Schalke 04 continuou com suas sessões de treinamento. A equipe alemã voltou ao trabalho mantendo as distâncias de segurança estabelecidas para evitar qualquer tipo de contágio por coronavírus.

Os alemães se exercitavam em pequenos grupos e tentavam respeitar a distância de segurança entre si, esperando a retomada da Bundesliga o mais rápido possível.

Além disso, enquanto parte do grupo trabalhava no gramado, outro o fazia nas instalações da cidade esportiva, como pode ser visto na conta do time no Twitter, onde publicou um vídeo no qual Omar Mascarell apareceu trabalhando no academia.

Conforme declarado por 'Mundo Deportivo', o treinador David Wagner fez uso de um andaime para poder acompanhar a sessão em detalhes, mantendo a distância de segurança.