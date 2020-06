Mané se confundiu e quase esqueceu de se ajoelhar

Ajoelhar-se com apenas um joelho tocando o chão é o símbolo muito usado recentemente em diversas ocasiões para se manifestar contra o racismo.

Após casos recentes de violência policial contra negros nos Estados Unidos iniciarem uma revolta mundial, o futebol também entrou na onda de protestos. Antes das partidas e em comemorações, jogadores repetem a posição agachados.

No jogo deste domingo entre Everton e Liverpool, Sadio Mané parece ter se esquecido do combinado. Muito concentrado no jogo, o atacante não achou que o sinal do juiz era para iniciar a partida e saiu correndo quando todos se ajoelharam.

Atrasado, o jogador percebeu a situação e imitou os colegas. Tarde demais, a internet não perdoa e fez a cena ser compartilhada milhares de vezes em diferentes perfis das redes sociais.