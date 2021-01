"Dividir equipe com Messi? Não poderia pedir mais nada ao futebol"

O futuro de Leo Messi está no ar há meses. A continuidade da estrela do Barcelona, ​​com quem termina o contrato nesta temporada, não está garantida e muitos relatos colocam o PSG nos passos da estrela argentina.

A chegada do craque argentino ao Parque dos Príncipes significaria um salto de qualidade para a equipe francesa e, aliás, uma verdadeira alegria para um de seus componentes: Ángel di María. E é que o 'Fideo' está muito animado com essa possibilidade.

"Sempre tive o sonho de jogar com ele em um clube, contar com ele todos os dias. Cada vez que vamos para a Seleção Argentina, passa muito rápido", disse ele em 'TyC Sports', lembrando que estava perto de compartilhar vestiário com Leo no Barça.

“Tive, na altura, oportunidade de ir para o Barcelona e não foi possível. Parece que existe outra opção, mas o meu contrato está termina aqui. Não sei o que poderia acontecer, mas adoraria e seria muito feliz. a possibilidade de jogar com Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Jogar com o Leo.. Já poderia me aposentar facilmente ", explicou.

Finalmente, Ángel brincou sobre a possível assinatura da estrela com uma anedota de sua esposa. A minha mulher me disse 'se Leo vier, vamos ficar pelo menos para fazer churrasco para ele'. Com isso eu conto tudo para vocês. Seria o máximo. Não poderia pedir mais nada ao futebol", disse.