Divulgados os horários das quartas da Copa da Inglaterra

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta segunda-feira, 8 de junho, os horários dos jogos das quartas de final da FA Cup, que serão disputados no fim de semana de 27 e 28 de junho.

Os duelos terão Leicester City contra Chelsea, Newcastle United diante do Manchester City, Sheffield United contra o Arsenal e Norwich contra o Manchester United.

Norwich e United, serão os primeiros a entrarem em campo, com partida marcada para sábado (27 de junho) às 18h30 (13h30 no horário de Brasília). Os outros três jogos restantes serão disputados no dia seguinte.

O domingo (28) começará com o confronto entre Sheffield United e Arsenal, que será disputada às 14h (11h no horário de Brasília).

Em seguida, será disputado o Leicester-Chelsea, às 17 horas (12h no horário de Brasília). Finalmente, o Newcastle receberá a visita do City de Guardiola às 19h30 (14h30 no horário de Brasília).

As equipes que ainda estiverem vivas na competição disputarão as semifinais em 11 e 12 de julho, enquanto a grande final está marcada para o sábado, 1º de agosto.