Do Golden Boy ao esquecimento em dez anos

Tinha de tudo para marcar época, mas a sua personalidade colocou tudo a perder. Mario Balotelli, com a temporada prestes a começar na Itália, ainda não sabe onde irá jogar.

Tem contrato com o Brescia até 2022, mas está claramente fora da equipe. Tanto que não joga nem um minuto desde a paralisação. Sem ele, o clube do seu coração foi rebaixado e busca um saída para aquele que seria o ídolo do time.

Muitos rumores surgiram nos últimos dias, mas nenhum se tornou realidade por um motivo em comum: ninguém se atreve a investir no 'Super Mario'.

Parecia que o seu comportamento havia melhorado no Nice e no Olympique de Marseille, e até voltou para a Seleção. Mas no Brescia, embora tenha começado bem, não demorou em aprontar das suas e a sua atitude durante o confinamento acabou sendo determinante.

Dessa forma, a incerteza ronda Mario Balotelli. Afastado do grupo do Brescia e recebendo um salário de quase três milhões por ano, seu futuro está em aberto.