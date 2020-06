Do medo de ficar sem Champions ao pódio do Espanhol

O Atlético de Madrid acompanhou seus jogadores com cuidado durante a parada do futebol para garantir que não tivessem tantos riscos físicos na retomada. Utilizar diversas peças também é um fator que vem ajudando o time de Simeone.

O técnico argentino já usou 20 jogadores nas três partidas. Junto com o Getafe, é a equipe com mais gols de atletas que saíram do banco de reservas, algo mais comum com a liberação de cinco substituições por jogo.

A semana vai chegando ao fim com um trabalho quase perfeito. Apenas faltou vencer a partida contra o Athletic de Bilbao. Depois do empate em 1 a 1, veio a goleada por 5 a 0 na casa do Osasuna e a vitória por 1 a 0 contra o Real Valladolid.

Com isso, o Atético deixou a sexta colocação na tabela para ser o terceiro, com os mesmos 52 pontos do Sevilla. Porém, ainda não é o momento de respirar tranquilo. Apenas cinco pontos o separam do Villarreal, sétimo colocado e primeiro fora da zona de classificação para as competições europeias.