Do que a Chapecoense precisa para ser campeã da Série B?

A Chapecoense está de volta à Série A. Já garantido na elite do Brasileirão na temporada 2021, o time da Arena Condá agora busca a glória máxima possível na atual campanha: o título de campeão da Série B e agora a equipe de Chapecó depende apenas de si para ser campeã da segunda divisão pela primeira vez na história.

Nessa quinta-feira (21), a Chape entrou em campo, na Arena Condá, para enfrentar a Ponte Preta. O time catarinense venceu no sufoco, com o único gol marcado apenas aos seis minutos de acréscimos do segundo tempo. Com a vitória, a Chape voltou à liderança da Série B e agora tem 70 pontos, um a mais que o vice, América Mineiro.

Com apenas duas rodadas faltando para o fim da Série B, a Chape depende apenas de si para levantar o cobiçado caneco. Se o time do Guerreiro Condá vencer seus dois próximos compromissos, será campeão.

Ainda assim, o América, de Lisca 'Doido' está comprometido em tirar esse título por entre os dedos da cidade de Chapecó.

Próximos compromissos da Chapecoense:

Operário x Chapecoense - 25/01, às 17h (de Brasília), no estádio Germano Krüger Chapecoense x Confiança - 30/01, às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá

Dessa forma, o time verde pode ser campeão em casa, caso o América vença o próximo jogo e deixe a decisão para a última rodada. O único time que pode tirar o título da Chape é o América, já que o Cuiabá, que também está garantido na Série A dista oito pontos do Coelho, sendo que há apenas mais seis pontos em jogo.