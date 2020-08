Do que a Juventus precisa para bater o Lyon e avançar na UCL?

Ainda em fevereiro, antes da paralisação pela Covid-19, o Lyon aprontou uma grande surpresa no Parc Olympique Lyonnais. O time de Bruno Guimarães venceu a favorita Juventus por 1 a 0, carregando a vantagem para o jogo de volta.

Depois de cinco meses daquele jogo, marcado pelo gol de Lucas Tousart, muita coisa aconteceu e os dois times chegam ao duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões em momentos distintos.

A Juventus conquistou o nono Scudetto consecutivo, mas mesmo com a empolgação do título italiano o time chega pressionado. Com exceção a Cristiano Ronaldo, os restante do elenco pouco mostrou na atual temporada. O trabalho de Maurizio Sarri foi muito questionado ao longo de toda campanha.

Mesmo com a vantagem, o Lyon viaja para Turim com muitas dúvidas. O empate com o PSG na final da Copa da França no único jogo oficial após paralisação deu esperanças ao time francês, mas a falta de ritmo de jogo pode pesar contra.

O vencedor do duelo garante seu lugar em Lisboa, na reta final da Liga dos Campeões. A bola rola nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium. Aqui em BeSoccer, você poderá acompanhar todos os lances do jogo em tempo real.

Do que a Juventus precisa para se classificar?

A Juventus se classifica nos 90 minutos apenas se vencer por dois ou mais gols de diferença.

Do que o Lyon precisa para se classificar?

O clube francês tem diversos cenários favoráveis e se classifica com qualquer vitória, qualquer empate e se perder por um gol de diferença, caso marque pelo menos uma vez.

Pode haver prorrogação ou pênaltis?

Sim, a vaga para as quartas de final pode ser decidida em 120 minutos se a Juventus vencer por 1 a 0. Caso o placar seja inalterado na prorrogação, a decisão será nos pênaltis.