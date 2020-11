O Flamengo foi até a Argentina para enfrentar o Racing pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, e conseguiu um empate por 1x1 . O rubro-negro sofreu o gol aos 13 do primeiro tempo, mas empatou logo em seguida, aos 15 minutos com Gabigol.

Do que o Flamengo precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

Com o gol marcado fora de casa, o Mengão larga na frente para a partida de volta, podendo empatar por 0x0 para se classificar para as quartas de final. O empate por 1x1 leva o confronto para os pênaltis, já que desta forma cada time teria marcado uma vez na casa do rival.

No confronto da próxima terça-feira, no Maracanã, qualquer vitória simples também classifica o Flamengo. No caso de empates por dois ou mais gols (2x2, 3x3, 4x4, por exemplo), quem passa para as quartas é o Racing, graças à regra do gol qualificado.

Empatado com o Atlético-MG no topo da tabela do Brasileirão, os comandados de Rogério Ceni vêm de uma fase turbulenta, que só terminou na vitória por 3x1 contra o Coritiba no último sábado. O próximo compromisso pelo nacional será só no dia 5 de dezembro, no clássico contra o Botafogo.

Em situação delicada no Campeonato Argentino, o Racing não somou pontos nas quatro rodadas da competição, amargando a última colocação do grupo A, com quatro derrotas. O próximo duelo será contra o Unión de Santa Fé, que encarou o Bahia pelas oitavas da Sul-Americana nesta terça, terminando derrotado por 1x0.