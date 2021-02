Do que o Flamengo precisa para ser campeão do Brasileirão 2020?

Restam duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro 2020, e Flamengo e Internacional são os times que seguem na briga pelo troféu. Após boa vitória por 2x1 contra o Corinthians, o Mengão tem pela frente ninguém menos do que o próprio Inter, em duelo que pode definir o campeão.

Com um ponto a menos do que o Colorado (68 contra 69), o Flamengo conta com a vitória no duelo direto do próximo domingo (21), e ainda precisaria confirmar a vantagem na última rodada (quando enfrenta o São Paulo) para sagrar-se bicampeão nacional.

O que o Flamengo precisa para ser campeão do Brasileirão 2020?

Para erguer o caneco, o caminho mais simples para o Flamengo de Rogério Ceni é vencer o Internacional no confronto direto e então bater o São Paulo na última rodada da competição.

No caso de uma vitória contra o Inter e um empate com o São Paulo na última rodada, o Fla torce por um tropeço do Inter no jogo final do Inter, contra o Corinthians. Se o Colorado perder ou empatar, o Fla fica com o título, já que teria uma vitória a mais (primeiro fator de desempate da Série A).

Caso empate com o Inter no próximo domingo, o Fla segue contando com a vitória na última rodada, mas também precisa torcer contra o Inter em sua última partida, contra o Corinthians. Caso o Inter perdesse ou empatasse, o troféu ficaria com os cariocas.

Por fim, no caso de uma derrota para o Inter no dia 21 de fevereiro, o Flamengo encerra o seu sonho de título do Brasileirão, já que não poderia alcançar o rival na classificação da competição.