Do que o Grêmio precisa para se classificar às semifinais da Libertadores?

O Grêmio quase perdeu sua invencibilidade de 16 jogos em uma das partidas mais importantes desta temporada. Jogando em casa, era derrotado por 1 a 0 para o Santos, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, até garantir o empate nos últimos minutos – em pênalti convertido por Diego Souza. O resultado, apesar de não ter sido ideal pelo tento sofrido em seus domínios, foi visto até como positivo por causa das circunstâncias.

A definição para ver quem avança será daqui uma semana, 16 de dezembro, na Vila Belmiro. E já que, ao contrário do que acontece na Copa do Brasil, nas competições da Conmebol vale o chamado “gol qualificado”, confira quais são os resultados que garantem a classificação do Tricolor para as semifinais.

Qualquer vitória serve

O confronto está muito aberto. Qualquer time que vencer, avança. E se a última lembrança gremista jogando fora de seus domínios contra o Santos não é boa, com derrota por 2 a 1 no Brasileirão deste ano, em 2019 os gaúchos fizeram 3 a 0 sobre o Peixe dentro da Vila Belmiro.

Grêmio pode empatar contra o Santos?

Como em caso de derrota, a eliminação é certeza, a dúvida fica por conta do empate. Uma igualdade classificaria o time treinado por Renato Portaluppi? Depende.

Por ter feito gol fora de casa, o Santos joga por um empate sem gols. Se o 1 a 1 da ida for repetido na volta, o classificado será definido nos pênaltis. Mas se acontecer qualquer empate por 2 a 2 ou mais, o Grêmio segue em frente na competição.