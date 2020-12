Do que o Palmeiras precisa para se classificar às semifinais?

O Palmeiras chegou ao Paraguai como franco favorito a conseguir um bom resultado contra o Libertad, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Era o confronto do melhor time da fase de grupos contra o pior, dentre os classificados. Mas a realidade foi bem diferente da expectativa.

Ainda em meio a desfalques, como o próprio técnico Abel Ferreira (ausente por Covid-19), o Alviverde sofreu contra os paraguaios e chegou até mesmo a ter sorte – uma vez que os adversários desperdiçaram gols em profusão no primeiro tempo. No final das contas, o empate por 1 a 1 não chega a ser ruim, mas deixa preocupações no ar para o jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira (15) no Allianz Parque.

Quais resultados levam o Palmeiras às semis?

Com o gol marcado fora de casa por Gustavo Gómez, o Alviverde larga na frente para o próximo encontro. A equipe, que já deverá ter Abel Ferreira de volta à área técnica, se classifica com um empate sem gols. Um novo 1 a 1 leva o confronto para os pênaltis e qualquer empate com dois tentos ou mais é favorável ao Libertad.

Uma vitória simples, para qualquer lado, também classifica o vencedor. Vale lembrar que, ao contrário do que acontece na Copa do Brasil, na Libertadores vale o critério do gol qualificado.