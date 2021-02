Doblete de Lewandowski e um Bayern na final do Mundial

Depois de, na noite anterior, o Tigres ter conquistado sua vaga na final do Mundial depois de derrotar o Palmeiras por 1 a 0, foi a vez do Bayern de Munique e o Al-Ahly disputarem a outra vaga para a grande decisão.

A partida foi como se imaginava do começo ao fim: um time alemão pressionando forte, e não deixando o fraco Al-Ahly buscar espaço para dar dor de cabeça a Hansi Flick.

Depois de alguns minutos estudando o rival, o Bayern ensaiou algumas jogadas aéreas para ver como o time rival respondia, e a zaga trabalhou bem para afastar o perigo, mas não durou muito para o inevitável acontecer: o Bayern abrir o placar.

Coman pegou na linha de fundo, cruzou rasteiro para o outro lado, onde Gnabry apareceu e tocou atrás para Lewandowski encher o pé e fazer o gol.

A resposta veio tímida, com um cruzamento recebido por Mohamed na área e desviado para o gol, mas com pouca força, o que facilitou o trabalho de Neuer.

Os alemães continuaram em cima na busca pelo 2º gol. Primeiro, Gnabry entrou na área e tocou na frente para Marc Roca, que chutou cruzado uma bola desviada que tirou tinta da trave. Logo em seguida, o Bayern tocou de pé em pé até sobrar para Marc Roca novamente girar e chutar da marca do pênalti, mas em cima do goleiro.

Faltou um pouco de mira para o Bayern sacramentar a partida ainda no 1º tempo, e o time não diminuiu o ritmo. Kimmich chegou na área, tocou ao lado para Lewa na cara do gol, mas o jogador mandou por cima ao tentar tirar do goleiro. Dois minutos depois, o Bayern chegou de novo com Davies roubando uma bola da intermediária e chutando rasteiro uma bola que tira tinta da trave.

Porém, a equipe do Egito conseguiu levar o jogo para o intervalo com um único gol no placar e uma esperança de reverter a situação.

Na segunda metade, em jogada ensaiada de escanteio, a bola foi cabeceada no 2º pau, onde Müller desviou com o pé, mas sem força e direto para as mãos do goleiro.

Era um Bayern que voltou em ritmo mais baixo e um Al-Ahly que não conseguia aproveitar os contra-ataques para buscar o gol de empate.

Já nos minutos finais, o Bayern conseguiu seu segundo gol. Sané cruzou em linha de fundo na pequena área e Lewa apareceu sozinho no 2º pau para cabecear sem problemas para o fundo do gol.

Um doblete do polonês para colocar o Bayern na final do Mundial de Clubes. Agora, eles vão em busca do tetracampeonato mundial e de algo inédito: terminar o calendário 2020 com seis títulos nas seis competições que disputou (campeão da Bundesliga, Copa da Alemanha, Champions League, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Uefa).