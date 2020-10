Doblete histórico de Giroud: apenas Henry marcou mais gols pela França!

O nome de Giroud foi ampliado nos livros de história dos 'bleus'. O atacante do Chelsea já é o segundo maior goleador da Seleção Nacional.

Com esses dois gols do francês, ele ultrapassa Platini, está com 42 gols e fica atrás apenas de Thierry Henry, que tem 51 gols pela França.

E Giroud é um daqueles jogadores que sempre brinda com um golaço. Contra a Ucrânia fez um belo gol para colocar 2 a 0 no placar, após o também memorável gol de Camavinga, o jovem de apenas 17 anos.

Giroud acertou um chute sensacional de pé esquerdo no ângulo direito do goleiro ucraniano, que ficou parado olhando a bola entrar. Isso foi aos 24'. Dez minutos depois, ele aproveitou um rebote na área para marcar o segundo, de cabeça. Um verdadeiro 'killer' cada vez maior na França.