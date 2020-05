"Dói dizer isso como um torcedor do United, mas o Liverpool é fantástico"

Ryan Giggs, lenda do Manchester United e atual técnico da Seleção do País de Gales, fez uma declaração ao 'Laureus' por videochamada para elogiar a grande temporada que o Liverpool vem fazendo.

"Pelo que vimos este ano, o Liverpool é um time fantástico treinado por um grande técnico como Jürgen Klopp. Dói dizer isso como um fã do Manchester United, mas eles foram fantásticos nesta temporada", disse o ex-jogador do United.

E é que o conjunto 'red' está na primeira posição com 82 pontos, 25 pontos à frente do segundo classificado, o Manchester City de Pep Guardiola.

"Obviamente eles vencerão esta liga e merecem. Eles passaram duas temporadas brilhantes, no ano passado pressionaram o Manchester City até o fim. Eles são um ótimo time para ver", acrescentou Giggs.

Por fim, ele revelou que olha o jogo do Liverpool para se concentrar na equipe nacional do País de Gales: "Há várias coisas sobre o estilo de jogo do Liverpool que eu quero implementar com a Seleção do País de Gales".

"É a única vez que choro em campo"

Além disso, Giggs lembrou a final da Liga dos Campeões que colocou seu time contra o Bayern de Munique em 1999 e o disse que foi a única vez em que chorou em um campo.

"Não foi o melhor jogo em que joguei ou participei, mas a final foi a melhor. Com 0-1 contra dois minutos do final, acabamos vencendo por 2-1. É a única vez que chorei em um campo de futebol ", disse ele.

"Foi um ótimo momento para o Manchester United, com a história que tivemos na Champions League, com o desastre aéreo de Munique, quando metade de uma grande equipe foi perdida, por dez anos depois, para vencer a Copa da Europa. Grande pressão sobre nós pela história, pela longa espera. Então, finalmente, poder fazer isso foi uma grande conquista", acrescentou.

"Alex Ferguson é realmente a maior influência na minha carreira. Ele tinha tudo isso como treinador de futebol. Taticamente, ele conhecia o futebol, conhecia os jogadores. O elemento humano era incrível quando ele teve que destacar o melhor desses grandes jogadores. Quando ele te dava o famoso 'tratamento com secador de cabelo' e ficava muito perto de você gritando contigo, mas ele também sabia quando te abraçar", disse ele.