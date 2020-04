Dois anos de Roma, da dívida de Messi, das lágrimas de Iniesta

Todo grande clube tem um acidente longe de ser lógico em seu currículo esportivo. O do Barça em Roma, há dois anos, poderia ter sido mais um. Mas a onda de choque daquilo, hoje perceptível, deixa a ferida ainda aberta.

Porque o 3 a 0 do Roma, que virou 4 a 1 na partida de ida, teve sua resposta no ano passado, com uma queda ainda maior em Anfield, onde o Liverpool por 4 a 0 sem Salah ou Firmino virou o 3 a 0 no Camp Nou.

Em Roma nasceu um fantasma que ainda hoje sobrevoa Can Barça. Naquela noite, Messi sofreu algumas dores que não experimentava desde as semifinais da Liga dos Campeões contra o Chelsea, nas quais marcou um pênalti em 2012. E aquele rosto que se repetiu no Liverpool e deixou uma dívida pendente com a melhor competição continental.

A "copa linda", aquele que ele prometeu que tentaria ganhar quando estreasse a braçadeira como capitão, ainda está pendente. Este ano, a pandemia desacelerou o caminho, que no momento estava enfrentando após o 1 a 1 da partida de ida das oitavas contra o Napoli.

Quando o futebol recomeçar, o Barcelona, ​​no caso de concluir sua passagem para as quartas, deve medir sua integridade moral contra o próximo rival. Essas histórias recentes não fazem nenhum marcador na primeira partida parecer definitivo.

Roma também deixou outro adeus, o de Andrés Iniesta. No Olímpico de Roma, ele jogou seu último encontro continental com a camisa do Barça. E ele estava convencido, com lágrimas nos olhos, do fim de seu tempo em Camp Nou.

Foi também para Ernesto Valverde, que venceu a Liga e a Copa no mesmo ano, não o suficiente para tornar sua temporada feia. Além do mais, embora ele tenha sido destituído meses atrás, a derrota de Roma sempre o assombrava quando uma fase ruim chegava.