Dois anos do pênalti de Benatia, gol de Cristiano e o "coração de lixo" de Buffon

O Real Madrid venceu por 3 a 0 em Turim, que assistiu à bicicleta de quem mais tarde se tornaria seu jogador, um Cristiano Ronaldo que até recebeu aplausos. Dias depois, a Juventus fez 3 a 0 no Santiago Bernabéu, a série foi prorrogada... e Michael Oliver marcou um pênalti no minuto 93. O resto é história.

Foi pênalti ou não? Os envolvidos ainda estão discutindo. A Juve continua a defender que o toque de Benatia em Lucas foi insuficiente, que o jogador do Real simulou. Os jogadores da Juventus explodiram, especialmente o capitão Buffon, que não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele começou a gritar, reprovando e foi expulso. O juiz levou cinco minutos para marcar o pênalti.

Cristiano não errou, tirando a camisa e deixando uma de suas comemorações mais emblemáticas. Buffon não se conteve na zona mista: "Se você tira uma equipe assim, você não tem coração: tem uma lata de lixo. Se não consegue controlar a pressão nesse cenário, precisa ficar com sua família comendo batatas". A UEFA deu-lhe uma penalidade significativa.

"Sobre a lata de lixo imundo? Eu não sabia o que dizer, fiquei com raiva de mil demônios e o Buffon de Carrara saiu", explicou ele já no PSG. E ele voltou para a Juventus, com a qual ainda sonha em vencer a Champions, o torneio que lhe falta e em mais de uma ocasião o Real Madrid o privou de vencer, também CR7... embora agora o português esteja em Turim.

Michael Oliver é um dos árbitros ingleses mais famosos e continuou sua carreira normalmente. Um mês após o evento, ele apitou a final da FA Cup. Ele recebeu ameaças de morte e mensagens de todos os tipos. Seu nome está na história negra da arbitragem, pelo menos do torcedor da Juve. Dois anos se passaram desde uma noite inesquecível para os dois, por diferentes razões.