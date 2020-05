Dois casos de COVID-19 dentro do Mönchengladbach são noticiados

A Alemanha continua realizando testes de coronavírus em seus jogadores para começar o treinamento sem riscos. Mas há muitos clubes que estão enfrentando problemas sérios.

E é que no Borussia Mönchengladbach eles teriam encontrado o COVID-19 positivo em duas pessoas do primeiro time, um jogador de futebol e um membro da equipe técnica.

Isto é afirmado pelo 'Rheinische Post', que não revelou as identidades dos dois membros da primeira equipe alemã, embora tenha relatado que é o resultado após testes realizados em toda a equipe antes do reinício do treinamento e da temporada .

Assim, o 'Gladbach se juntaria aos três pontos positivos do COVID-19 anunciados em Köln, embora ainda não exista nada oficial da parte da equipe. Uma onda de pontos positivos que preocupa a Alemanha, que neste momento não saberia o que fazer com a retomada da Bundesliga.