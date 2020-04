Dois ex-policiais condenados derrotaram Ronaldinho no futevôlei

Uma dupla de ex-policiais condenados eram os adversários de Ronaldinho e seu parceiro. As imagens dos quatro jogando futevôlei rapidamente viralizaram, mas agora já é conhecido o resultado da disputa e os rivais.

O jornal 'ABC Color' revelou informações dos presos que ganharam do craque. Yoni David Mereles, de 33 anos, e Édgar Ramón Ramírez, de 36, ambos ex-policiais. O primeiro cumpre sentença de 10 anos por roubo e o segundo foi condenado a 18 anos por assassinato.

Ronaldinho segue na penitenciária, e continua matando o tempo com futevôlei (ou 'piki', como o esporte é chamado no Paraguai) enquanto esperao notícias de seu caso. Recentemente, ele comemorou, na prisão, seu aniversário de 40 anos.

Entenda o caso

Em Assunção, no Paraguai, onde participariam de compromissos comerciais, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, ficaram sob custódia policial por suspeita de estarem portando documentos falsos, inclusive passaportes. Os dois alegam terem sido enganados, segundo a defesa de Ronaldinho.

No domingo (08), em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, o promotor do caso, Osmar Legal, confirmou que os irmãos Assis utilizaram os documentos.

"Temos informações que eles já receberam os documentos falsos ainda no Brasil e também sabemos que eles utilizaram esses documentos para entrar no Paraguai. Os passaportes têm registros e assinaturas deles, então para nós fica claro que foram utilizados", afirmou.

Já o advogado de defesa dos ex-jogadores, Sergio Queiroz, garantiu que Ronaldinho e Assis não sabiam que os documentos eram falsos: "Eles não sabiam que os documentos eram ilegais. Eles apresentaram os documentos de boa fé e na total ausência de má intenção. Ronaldo e Assis não sabiam que os documentos eram irregulares. O Ministério Público entendeu isso", disse em entrevista coletiva no domingo (08).

Na coletiva concedida na quinta-feira, após o depoimento de Ronaldinho, o promotor Federico Delfino afirmou que os números dos passaportes encontrados no quarto de hotel dos irmãos Assis existem, mas pertencem a outras pessoas. “São passaportes originais, mas com dados apócrifos. Esses passaportes foram tirados em janeiro deste ano", disse.

A versão da promotoria local, no entanto, diverge da contada por eles. De acordo com o jornal ABC Color, Ronaldinho e Assis alegaram em um primeiro momento que os documentos lhes foram entregues ainda no Brasil.

Segundo Delfino, os dois argumentaram que os documentos foram um presente e responsabilizaram o empresário Wilmondes Sousa Lira pela entrega, relatou o investigador Gilberto Fleitas ao ABC Color.

Adolfo Marin, advogado de Ronaldinho e Assis, prometeu esclarecer o caso e declarou à rádio ABC Cardinal que os dois se dizem vítimas no caso: “Ronaldinho e seu irmão disseram que eram praticamente vítimas. Eles podiam entrar tranquilamente com a identidade brasileira. Ele está chocado e surpreso com esta situação. Ele testemunhará perante o Ministério Público e dirá quem enviou o documento”.

Além de Ronaldinho e Assis, outras duas mulheres foram ligadas ao caso e detidas. As duas teriam, em janeiro, solicitado os passaportes que estavam em posse dos ex-jogadores quando eles foram abordados no hotel em que estavam hospedados em Assunção.

Alegações da defesa

De acordo com informações da UOL, a defesa de Ronaldinho e Assis alegou que o ministério público paraguaio teria cometido sete irregularidades no caso.

- Por determinação de Valinotti, Ronaldinho e Assis tiveram negados o "critério de oportunidade", concedido pela justiça do país a pessoas sem antecedentes criminais, que os tiraria do processos em troca de colaboração com a investigação, mesmo preenchendo os requisitados necessários para receberem o benefício;

- Ronaldinho e Assis já teriam admitido o crime por qual são acusados: portar documentos falsos. Assim, o que é previsto no código penal para casos assim é multa, e não prisão preventina. Para a defesa do craque, os acusados deveriam responder ao processo em liberdade;

- Como a dupla não foi acusada por outros crimes, como lavagem de dinheiro, eles não podem ser mantidos no país para a investigação de tais delitos sem que fossem autuados;

- Para a defesa, Amarilla não poderia pedir uma perícia técnica no celular dos investigados sem que eles fossem acusados por outros crimes. Além disso, a demora da polícia paraguaia em realizar a perícia estaria prejudicando o argumento do juiz em manter Ronaldinho e Assis presos;

- A prisão preventina dos brasileiros não estaria condizente a um crime considerado "menor", para a defesa dos acusados;

- Na acusação, Amarilla afirmou que o imóvel apresentado pela defesa dos acusados (no requerimento da prisão domiciliar) não poderia ser utilizado, por não estar livre de impedimentos. A alegação da defesa é que não existem obstáculos para o uso da casa;

- Para terminar, a defesa do craque considera que manter os acusados em prisão preventina para que eles continuem colaborando com as investigações representaria uma espécie de coação da polícia paraguaia.