Dois ladrões invadem casa de Dele Alli e acabam ferindo o jogador

Dele Alli ficou levemente ferido após brigar com dois ladrões que assaltaram sua casa em Knockpoint, de acordo com o 'Daily Mail' em sua edição digital na quarta-feira.

O jogador do Tottenham sofreu golpes no rosto, "ferimentos leves", depois de um ataque que ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira em sua casa em Londres. O meio-campista 'spurs' "mostrou resistência" quando os ladrões o ameaçaram com uma faca.

Dele Alli, 24, e duplo vencedor do prêmio de Melhor Jogador Jovem na Premier League, enfrentou os ladrões, que conseguiram levar várias jóias e relógios de casa, avaliados em milhares de euros, segundo a publicação em inglês.

Segundo relatos do ambiente do jogador, toda a casa está protegida por um sistema de videovigilância e as imagens já foram entregues às autoridades, que abriram uma investigação para esclarecer o que aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira.