Dois novos casos de COVID-19 aparecem no Atlético de Madrid!

O Atlético de Madrid informou neste domingo o aparecimento de dois resultados positivos para coronavírus dentro da equipe. Isto ficou conhecido após os testes PCR realizados nos membros da equipe e na expedição que se deslocava a Lisboa, conforme exigido pelo protocolo da UEFA, para disputar a última fase da Liga dos Campeões.

No dia 13/08, o Atlético enfrentará o RB Leipzig em busca de uma vaga na semi-final das Champions e um problema apareceu: dois casos de coronavírus aparecem no clube e novos testes precisarão ser feitos.

"A primeira equipa e todo o pessoal que trabalha e está em contato com ela, num total de 93 pessoas, realizaram um teste de PCR e um teste sorológico na véspera da volta aos treinos, domingo 26 de julho, e a primeiro sessão, marcada individualmente para aquele domingo, foi adiada por precaução para segunda-feira, dia 27, à tarde, até que se soubesse que cem por cento dos exames deram resultado negativo", lê se em parte do comunicado oficial publicado no site oficial da equipe.