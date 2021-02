Dolores Aveiro e Georgina felicitam CR7

Hoje é o dia de Cristiano Ronaldo! O craque português completa 36 anos e vem recebendo manifestações de carinho de todas as partes do mundo.

Porém, duas delas são bem especiais para o camisa '7'. A mãe do luso, Dolores Aveiro e a namorada, Georgina Rodríguez não poderiam deixar a data passar em branco.

As duas utilizaram as redes sociais. Dona Dolores escreveu: "Minha luz da mãe… Meu bom filho, meu exemplo de ser humano... Ontem nasceste e hoje fazes 36 anos. O tempo voou e mesmo assim tanta coisa aconteceu e marcou tanto as nossas vidas. Resta-me agradecer a oportunidade que Deus deu-me de ser tua mãe e de presenciar a tua obra maravilhosa neste mundo. O meu desejo é que todas as mães tenham filhos, com carácter com humildade com gratidão e que honram os seus pais tal qual tu o fazes. Não se trata de valores materiais, mas de valores em carácter, humildade e gratidão. E tu tens de sobra. Sentimento de que eu fiz um bom trabalho...(e esse é o meu maior presente). Que Deus te dê muita saúde meu filho e sigas sempre sendo esse ser humano maravilhoso".

A mensagem de Georgina para o craque foi bem romântica: "E chegar a velhinhos com a mesma ilusão de hoje. Feliz dia, feliz vida, meu amor. Que Deus continue a trazer às nossas vidas muito amor, saúde e bênçãos", escreveu.