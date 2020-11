Dome dura menos que Abel Braga no 'projeto europeu' do Flamengo

Domènec Torrent não é mais o treinador do Flamengo. O clube anunciou a demissão do espanhol um dia após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo com a equipe ainda estando na briga por todos os títulos possíveis na temporada. Desde que Rodolfo Landim assumiu a presidência do Flamengo, no início de 2019, Dome foi o treinador que durou menos tempo no Rubro-Negro.

O catalão esteve à frente do time em 24 partidas. Obteve 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Pesou contra ele a maneira como aconteceram estas derrotas: desde 2014 o Flamengo não era tão goleado em uma única temporada. Dome, que chegou a um acordo com o Flamengo após a saída de Jorge Jesus para o Benfica, foi escolhido depois de um processo de entrevistas feitas na Europa por dirigentes rubro-negros, que buscavam manter um certo perfil europeu no comando técnico. No final das contas, durou menos até do que Abel Braga – antecessor de Jorge Jesus cujo trabalho foi extremamente criticado por torcida e imprensa.

Em 2019, Abel Braga dirigiu o Flamengo em 28 partidas – quatro a mais do que Torrent. Estreou em 20 de janeiro, com vitória por 2 a 1 sobre o Bangu no Campeonato Carioca (título que acabou conquistando) e seu último jogo foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Abel, foram 18 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O aproveitamento em vitórias foi maior em relação ao de Dome no clube (64% a 58%), mas cabe a contextualização de que o Flamengo de Abel disputou mais jogos de Campeonato Carioca, onde os adversários são de um nível consideravelmente inferior aos da Série A brasileira.

Sucessor de um Jorge Jesus que fez história no Flamengo, Torrent simbolizou uma guinada ao pensamento de um “projeto europeu” de jogar futebol do clube, mas tudo isso caiu por terra em meio à difícil temporada do futebol em meio à pandemia e, especialmente, ao número de goleadas sofridas e falta de força demonstrada diante dos concorrentes diretos na disputa pelo título brasileiro – o Fla não ganhou do Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo.