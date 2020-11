Técnico do Flamengo diz que a torcida "ganha pontos" no Maracanã

Em jogo muito movimentado no Maracanã, o São Paulo virou para golear o Flamengo e contou com o brilho de Tiago Volpi, que deu uma assistência e defendeu pênaltis, cobrados por Bruno Henrique e Pedro.

Com o resultado, a equipe de Domènec Torrent continua na vice-liderança com os mesmos 35 pontos do Inter. O resultado evitou que o Rubro-Negro assumisse o primeiro lugar do Brasileirão. Após a partida, o técnico Domènec Torrent comentou a atuação de sua equipe.

"Falta a torcida. Se entendem de futebol, você ganha pontos só com a torcida. Jogar melhor e defender melhor também. Liverpool tem problemas, City tem problemas, Real Madrid tem problema. Pois jogam sem torcida. A torcida maravilhosa do Flamengo ganha pontos. Maracanã é um campo especial e a torcida do Flamengo é a melhor do Mundo. Precisamos jogar mais. Hoje poderiamos ter matado o jogo. Tivemos chances claras e não marcamos. Todos erramos. Quem não erra, que levante a mão", lamentou.

O técnico não quis usar os desfalques como justificativa: "Todo mundo sabe, mas não quero falar pois parece desculpa. Não tivemos Rodrigo, Arão, Thiago Maia, Diego, Gabigol. Não quero falar dos que não jogam, mas do que estão jogando. Sem estes jogadores importantes, jogamos e ganhamos. Agora que ganhamos, não quero falar destes jogadores".

No próximo domingo, pela 20ª rodada, o Flamengo visita o Atlético Mineiro no primeiro duelo do segundo turno. Antes, na quarta-feira, enfrenta o Athletico Paranaense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira no vídeo acima a fala do técnico rubro-negro e leia mais aqui do que ele falou após a partida contra o São Paulo.