Treinador do Flamengo, Domènec Torrent analisou o empate diante do Botafogo e explicou a escalação inicia da equipe rubro-negra com as entradas de Diego e Pedro Rocha. Clássico terminou com o placar de 1 a 1 no Estádio do Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.