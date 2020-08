O Flamengo voltou a empatar graças a um gol de pênalti marcado com o uso do VAR. Neste domingo, o Botafogo ganhava por 1 a 0 nos acréscimos quando o Rubro-Negro empatou com Gabigol.

Após a partida, Domènec Torrent comentou sobre as chances desperdiçadas na partida. Confira no vídeo a entrevista do treinador rubro-negro.