Treinador do Flamengo, Domènec Torrent afirma que conheço as principais características de todos jogadores do elenco, mas pede tempo para elenco entender melhor seus conceitos e para ele também saber como tirar o melhor de cada atleta. Flamengo conquistou a primeira vitória no Brasileiro ao bater o Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira.