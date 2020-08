Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, realizada neste domingo, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã. Filipe Luís (contra) marcou o gol da equipe mineira.

Confira no vídeo a análise do jogo feita pelo novo técnico do Rubro-Negro, que volta a campo na próxima quarta-feira (12) para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, no Estádio Olímpico de Goiânia.