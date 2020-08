Domènec Torrent chega ao Brasil para assumir o Flamengo

Torrent já está no Brasil! O espanhol foi recebido por um grupo de torcedores no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O novo treinador Rubro-Negro desembarcou acompanhado por seu auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, além do vice-presidente da equipe, Marcos Braz, e do diretor executivo do clube Bruno Spindel.

A apresentação, que será realizada de forma virtual, está prevista para essa segunda-feira e imediatamente depois o treinador comandará o primeiro treino da equipe no Ninho do Urubu.

O Flamengo fará a sua estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Atlético-MG de Jorge Sampaoli no Maracanã.

Aos 58 anos, Torrent começou a sua carreira como treinador no Palafruguell, em 1994. Logo o Palamós e na temporada 2005-06 se sentou no banco do Girona. Em 2008, passou a integrar a comissão técnica do Barcelona de Guardiola e permaneceu junto ao treinador em 2012 quando ambos foram ao Bayern de Munique.

Entre 2016 e 2018, Torrent acompanhou Guardiola no Manchester City e depois aceitou uma oferta para dirigir o New York City, clube que abandonou em novembro do ano passado.