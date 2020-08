VÍDEO: Domènec Torrent diz que compreende críticas após estreia

O treinador do Flamengo comentou sobre desempenho do time na derrota diante do Atlético-MG, por 1 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís (contra) marcou o gol da equipe mineira.

Segundo Domènec Torrent, o tempo parado sem jogos pesou na partida. O catalão assumiu a responsabilidade pelo desempenho da equipe em campo. Confira no vídeo o depoimento do novo técnico, que afirma entender as críticas recebidas na estreia.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (12) para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, no Estádio Olímpico de Goiânia.