OFICIAL: Domènec Torrent é o novo treinador do Flamengo

O Flamengo já tem um substituto para Jorge Jesus. Trata-se de Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola e ex-treinador do New York City. Conforme antecipado pela 'Goal', Marcos Braz e Bruno Spindel intensificaram os contatos na última terça-feira (28), depois de cerca de dois dias tratando de cláusulas contratuais. Depois de alguns ajustes, o martelo foi batido e o catalão acertou com o time carioca até dezembro de 2021.

Aos 58 anos de idade, Domènec Torrent já vinha acompanhando o futebol brasileiro desde o ano passado. Em janeiro, autorizou o empresário Carlos Leite a buscar clubes no Brasil para que pudesse trabalhar. O famoso agente, inclusive, foi peça fundamental na negociação com o Flamengo.

Caso desembarque no Rio de Janeiro no tempo previsto pela diretoria, Domènec terá pouco menos de uma semana para conhecer o elenco, as instalações do Ninho do Urubu e preparar o time para a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG de Sampaoli, no Maracanã.

O Flamengo fez um tour pela Europa e conversou com vários treinadores. Entre os nomes almejados, Domenec foi quem mais demonstrou vontade de trabalhar no Brasil e apresentou uma filosofia que agradou à diretoria rubro-negra. Na última segunda-feira (27), Carlos Carvalhal, outro nome bem avaliado, avisou que pretendia ficar em Portugal e assumiu o Sporting Braga. Outro nome estudado, Leonardo Jardim também não sinalizou interesse em assumir o Flamengo.