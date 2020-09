Apesar de surto de Covid-19, Flamengo deve enfrentar o Palmeiras

O técnico Domènec Torrent é mais um membro da delegação do Flamengo a testar positivo para o coronavírus. O treinador de 58 anos recebeu o resultado do exame PCR no início da noite desta quarta-feira (23) e encontra-se bem, em sua nova residência no Rio de Janeiro, descansando. O auxiliar técnico Jordi Guerrero, teve o exame negativo confirmado é quem vai comandar o Flamengo nos próximos jogos.

Além do treinador, o presidente Rodolfo Landim que acompanhou a delegação do Flamengo no Equador, também foi diagnosticado com o vírus. O surto de Covid-19 no Rubro-Negro já chegou a pelo menos 15 infectados, Diego Ribas, Bruno Henrique, Vitinho, Michael, Matheusinho, Maurício Isla, Filipe Luís, Thuler, Renê, Gabriel Baptista, João Gomes. Rodrigo Caio, testou positivo no primeiro exame e aguarda a confirmação da contra prova.

Além deles, o chefe do departamento médico Márcio Tannure, Juan, integrante do departamento de futebol, e Marcos Braz foram contaminados.

PEDIDO DE ADIAMENTO DO JOGO CONTRA O PALMEIRAS

O Flamengo pediu junto à CBF o adiamento do duelo contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo (27), no Allianz Parque. O time paulista, no entanto, já se manifestou publicamente contrário a remarcação da partida. O Rubro-Negro ainda aguarda uma posição oficial da confederação brasileira.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Walter Feldman, secretário geral da CBF, descartou a possibilidade de adiamento da partida.

"Recebemos o pedido ontem à noite, mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só adiaria se não tivesse a quantidade mínima, o que não é o caso. O Flamengo tem possibilidade de 40 inscritos. Por mais que tenha um número elevado (de contaminados), ainda tem um plantel bastante viável para poder entrar em campo. Não há diferença entre Goiás, Flamengo, Atlético-MG ou Bahia. Todos são tratados de maneira igualitária".

O confronto da última terça-feira (22), contra o Barcelona, vale ressaltar, quase não foi realizado. Isso porque a autoridades da cidade inabilitaram o estádio Monumental, palco da partida, horas antes do confronto. Mas por decisão do COE Nacional, o estádio foi habilitado e o jogo aconteceu normalmente.

TESTES POR CONTA PRÓPRIA

O Flamengo já vinha realizando testes por conta própria durante a semana e vai intensificar as testagens. O Rubro-Negro espera contar com os sete jogadores que deram positivos ainda no Equador, na partida da próxima quarta-feira (30), contra o Independiente Del Valle, no Maracanã. A ideia é utilizar o argumento do Boca Juniors, que viajou para o Paraguai com jogadores que testaram positivo, mas já não estavam mais transmitindo a doença.