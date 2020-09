Domènec Torrent elogia Flamengo por agilidade para contratar Isla

Domènec Torrent, técnico do Flamengo, concedeu entrevista após a vitória sobre o Santos, por 1 a 0, e elogiou a atuação da diretoria para substituir Rafinha. Logo após a ida do lateral para o futebol grego, o nome de Mauricio Isla foi confirmado.

O chileno inclusive já teve a oportunidade de estrear na vitória fora de casa pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Confira no vídeo o depoimento do treinador catalão sobre a reposição de peças na lateral.