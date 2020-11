Na noite dessa quarta-feir, o Flamengo eliminou o Athletico Paranaense da Copa do Brasil ao vencer por 3 a 2, com destaque para os dois gols de Pedro. Com isso, o time de Domènec Torrent avança para as quartas de final.

Após a vitória no Maracanã, o técnico do Rubro-Negro carioca comentou sobre a vitória e exaltou seu grupo de jogadores. Confira o trecho da entrevista no vídeo acima.