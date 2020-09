VÍDEO: Dome exalta espírito do Flamengo em vitória sobre o Fortaleza

Dome exalta espírito do Flamengo em vitória sobre o Fortaleza. DUGOUT

Confira um trecho da entrevista coletiva de Domènec Torrent após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fortaleza no Maracanã, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.