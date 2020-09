Domènec Torrent explica rodízio no Flamengo

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Fortaleza e venceu por 2 a 1. O placar foi aberto por Everton Ribeiro com um golaço aos cinco minutos.

O gol de empate dos visitantes foi marcado por Juninho, em cobrança de pênalti aos 13 minutos. Gabigol começou a partida entre os reservas e entrou em campo para garantir, aos 41 minutos do segundo tempo, os três pontos.

Questionado sobre a escalação, o treinador Domènec Torrent explicou como planeja alternar as peças do elenco. Confira no vídeo o trecho da entrevista em que o catalão fala sobre sua estratégia de rodízio.

Com o resultado, o Rubro-Negro emplacou sua terceira vitória consecutiva na competição, soma 14 pontos e subiu para a segunda colocação da tabela.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (09) para a disputa do clássico carioca contra o Fluminense, às 21h30, no Maracanã.